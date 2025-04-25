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        Silifke'de kamu personeline eğitim verildi

        Silifke ilçesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu personeline eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:40
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        Silifke'de kamu personeline eğitim verildi
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        Silifke ilçesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu personeline eğitim verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

        Eğitimde katılımcılara, terör örgütleri ve uzantıları, eleman temin yöntemleriyle, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı ve etkisi konularında bilgiler verildi.

        Eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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