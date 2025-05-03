Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+2 Baran Sarka), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 87 Deniz Aksoy), Boutobba, Bamgboye (Dk. 76 Recep Burak Yılmaz), Strandberg
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 77 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 87 Ebosele), Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 61 Brnic), Operi, Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Crespo, Piatek (Dk. 87 Keny)
Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 56 Boutobba (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı, Dk. 82 Brnic, Dk. 90+1 Figueiredo (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 25 Bamgboye, Dk. 78 Massanga, Dk. 89 Kilama, Dk. 90 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 85 Operi (RAMS Başakşehir)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.