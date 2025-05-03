Hatayspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 4-2 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, "Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önceki haftalarda Türk hakemlerine güvenilmesi noktasında açıklamalar yaptığını anımsattı.

Bu duruma Türk hakemlerinin pek yanaşmadığını dile getiren Şahin, hakemlerin pek fazla gelişme arzusunda olmadığını savundu.

Uzun zamandır bu kadar kötü bir maç yönetimi görmediğini kaydeden Şahin, "Bizler nasıl oyunumuzu geliştirmek için çabalıyorsak hakemlerimiz de dikkatli olsun." dedi.

Lige iyi veda etmek için iyi oynamak istediklerini anlatan Şahin, zaman zaman bunu başardıklarını ancak kırılma noktalarında hedefsiz kalmadan dolayı başarılı olamadıklarını vurguladı.

- "Gençlerimizi oyuna katma çalışıyoruz"