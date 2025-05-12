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        Mersin Valisi Atilla Toros, 4 aylık asayiş çalışmalarını açıkladı

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak-nisanda gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:00 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:26
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        Mersin Valisi Atilla Toros, 4 aylık asayiş çalışmalarını açıkladı
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        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak-nisanda gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

        Toros, yazılı açıklamasında, Mersin'in huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını gördüklerini belirtti.

        Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Toros, "Yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 şahıstan 71'i tutuklandı, 66'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Toros, asayiş olaylarıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

        "İlimiz, gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışmalarla daha güvenli şehir haline gelmiştir. Bu döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirilmiş, 840 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Silah kaçakçılarına, nefes aldırmayacağız. Suçun gölgesini bile vatandaşımızın üzerine düşürmeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkili operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir."

        Kaçakçılık, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü anlatan Toros, kentin huzur ve güvenliği ile vatandaşların esenliği için kararlılıkla mesai yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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