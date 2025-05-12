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        Mersin'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:19
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        Mersin'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde M.G. (49) ile U.T.E. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.T.E, darbettiği M.G'yi bıçakla bacağından yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.G, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin saldırıda kullandığı bıçak ise olay yerine yakın bir sitenin bahçesinde bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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