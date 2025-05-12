Mersin'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Yaralı M.G, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin saldırıda kullandığı bıçak ise olay yerine yakın bir sitenin bahçesinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde M.G. (49) ile U.T.E. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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