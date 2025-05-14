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        Gülnar'a 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:32
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        Gülnar'a 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

        Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen helikopterler, ilçeye gönderildi.

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alacak hava araçları, merkezde ve Büyükeceli Mahallesi'nde konuşlandırıldı.

        Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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