Gülnar'a 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.
Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen helikopterler, ilçeye gönderildi.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alacak hava araçları, merkezde ve Büyükeceli Mahallesi'nde konuşlandırıldı.
Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vereceğini belirtti.
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