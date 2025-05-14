Mersin'de köprüde kısmi çökme meydana geldi
Mersin'in Mut ilçesinde, kısmi çökme meydana gelen köprüde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Mersin'in Mut ilçesinde, kısmi çökme meydana gelen köprüde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Pınarbaşı Mahallesi Prof. Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki köprüde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, caddede levhalarla güvenlik önlemi aldı.
Trafiğin tek şeritten sağlandığı köprüde ekipler, çalışma başlattı.
Köprünün, bölgede kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bir binanın iş makineleri desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma işlemi sırasında çöktüğü iddia edildi.
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