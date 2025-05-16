Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de 19 Mayıs şenliği düzenledi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de 19 Mayıs şenliği düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

        Kum Mahallesi sahilindeki şenliğe, Mesleki ve Teknik Anadolu Nükleer Enerji Lisesinden 35 öğrenci ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin genç Türk uzmanları katıldı.

        Şenlikte öğrenciler, önceden hazırladıkları ve kırmızıya boyadıkları taşlarla beton zemin üzerine "19 Mayıs Nükleer" yazdı.

        Çeşitli sportif etkinliklerin düzenlendiği şenlikte öğrenciler, Akkuyu Nükleer AŞ'nin uzmanlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

        Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, 19 Mayıs'ın önemli bir tarih olduğunu belirtti.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Nükleer Enerji Lisesi Müdür Yardımcısı Özlem Öztürk de eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

        Lisenin 9. sınıf öğrencisi Nergiz Vurur da arkadaşlarıyla çok güzel eğlendiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Çağrı merkeziyle Almanya'daki kişilerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin da...
        Çağrı merkeziyle Almanya'daki kişilerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin da...
        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı
        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı
        3 çocuğunun annesi Pınar'ı döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet t...
        3 çocuğunun annesi Pınar'ı döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet t...
        Mersin'de 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi
        Mersin'de 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi
        Mersin'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Mersin'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Gülnar ilçe protokolünden 19 Mayıs mesajları
        Gülnar ilçe protokolünden 19 Mayıs mesajları