Bozyazı'da öğrencilere STEAM Eğitimi anlatıldı

STEAM modelinin önemine değinen Doğan, bu modelle öğrencilerin sadece bilgi tüketicisi değil aynı zamanda bilgi üreticisi olmalarının hedeflendiğini kaydetti.

Doğan, etkinlikte, yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği ve problem çözme gibi yetkinliklerin geliştirilmesinde STEAM modelinin kritik rol oynadığını belirtti.

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