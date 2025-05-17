Anamur'da 10 litre etil alkol ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce ikametinde ve deposunda sahte içki yapan şüpheli M.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.
Adreste 10 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, 3 litre alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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