Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde yapılan çalışma sonucu tamamlanarak yürüyüşe açılan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin lansmanı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, buradaki konuşmasında, projenin tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması ve bölge turizminin canlandırılması için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğduğu bölgede yaşaması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Seçer, bu projeyle de ziyaretçilerin kırsaldaki vatandaşların ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kentin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Seçer, "Kilikya Yolu ile bu coğrafyada yaşamış kültürleri, tarihi ve aynı zamanda doğayı tanıtma imkanı sunuyoruz ve bunları vitrine çıkarıyoruz. Eğer bunları başarabilirsek, Mersin'i tanıtabilir ve bir marka kent haline getirebiliriz." diye konuştu.