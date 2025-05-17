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        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı

        Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:21
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        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı
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        Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde yapılan çalışma sonucu tamamlanarak yürüyüşe açılan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin lansmanı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, buradaki konuşmasında, projenin tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması ve bölge turizminin canlandırılması için önemli olduğunu söyledi.

        Vatandaşların doğduğu bölgede yaşaması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Seçer, bu projeyle de ziyaretçilerin kırsaldaki vatandaşların ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Kentin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Seçer, "Kilikya Yolu ile bu coğrafyada yaşamış kültürleri, tarihi ve aynı zamanda doğayı tanıtma imkanı sunuyoruz ve bunları vitrine çıkarıyoruz. Eğer bunları başarabilirsek, Mersin'i tanıtabilir ve bir marka kent haline getirebiliriz." diye konuştu.

        Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Durukan da projeyle kentin tüm zenginliklerinin vitrine çıkarılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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