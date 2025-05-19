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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs törenlerle kutlandı

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:54
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs törenlerle kutlandı
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve ilçe protokolü de katıldı.

        Anamur ilçesinde de Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Katılımcıların saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuduğu törende Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Atalay Kostak ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz de yer aldı.

        Gülnar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde de Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu, öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki törenin ardından Kadirli Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Programa, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve vatandaşlar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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