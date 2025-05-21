Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge mezun olduğu ilkokulun kermesine katıldı

Önge, veliler ve kermesi gezen vatandaşlarla sohbet etti.

Mezun olduğu okuldaki etkinliğe katılan Önge, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Okulumuzun ihtiyaçlarına destek için düzenlenen kermeste emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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