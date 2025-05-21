Gülnar'da Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması yapıldı

Okul Müdürü Veysel Özkan da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Cihangir Can Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

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