Gülnar'da Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ortaokulda "Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ortaokulda "Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.
Şehit Cihangir Can Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, öğrencilerin manevi değerlerine sahip çıkmalarının son derece önemli olduğunu belirtti.
Okul Müdürü Veysel Özkan da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliğe, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk, Gülnar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Huriye Özer katıldı.
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