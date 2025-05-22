Mersin'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli yakalandı
Mersin'de bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre motosikletli 2 şüpheli, merkez Yenişehir ilçesindeki işletmeye silahla ateş açtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimliğini belirledi.
Ekiplerin 5 adrese düzenlediği operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İş yerinin kurşunlanması çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.