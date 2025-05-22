Mersin'de akrabasına silahla ateş eden zanlı Diyarbakır'da yakalandı
Mersin'de bir marketin önünde oturan akrabasına tabancayla ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Mersin'de bir marketin önünde oturan akrabasına tabancayla ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde marketin önünde oturan E.U'ya aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabası Z.U. tarafından ruhsatsız tabancayla ateş edildi.
Kaçarken çevreye rastgele ateş açan zanlı, bölgeden uzaklaştı.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'a gittiği belirlenen Z.U, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Olay anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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