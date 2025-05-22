Erdemli'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet töreni yapıldı

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Can Samırkaş da öğrencilerin hayatlarında yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu ile Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda 166 öğrenci mezun oldu.

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