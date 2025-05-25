Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi
Mersin'de nostaljik ve geleneksel dekorlar ile antika eşyaların açık artırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede koleksiyon tutkunları tatlı bir yarışa giriyor.
Mersin'de nostaljik ve geleneksel dekorlar ile antika eşyaların açık artırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede koleksiyon tutkunları tatlı bir yarışa giriyor.
Kentte yaşayan yaklaşık 30 antika ve nostaljik eser esnafı, Yenişehir ilçesinde her cumartesi günü kurulan pazarda ürünlerini eski eşya meraklılarıyla buluşturuyor.
Yılın belli dönemlerinde İçel Sanat Kulübü'nün de arasında olduğu çeşitli salonlarda düzenlenen müzayedelerde, antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir araya geliyor.
Müzayedelerde, satın almak istediği ürün için uygun fırsatı yakalamak isteyenler ile beğendiği ürünü almak adına fiyat yükseltenler arasında rekabet yaşanıyor.
Nostalji tutkunu koleksiyoncuların gözdesi haline gelen müzayedelerde, tablo, saat, abajur, plak, gaz lambası, bıçak, telefon, dürbün, sürahi, bardak, tüfek, çakmak, büyüteç, vazo, kılıç, takı, süs amaçlı çeşitli figürler ile seramik, bakır ve tahta eşyalar satışa çıkarılıyor.
- Mezatlarda "sürpriz satışlar" yaşanıyor
Müzayedenin yöneticisi Koray Aysel, AA muhabirine, son yıllarda antika kültürünün ilgi görmeye başladığını söyledi.
Mersin'deki mezatların il dışından da takip edildiğini anlatan Aysel, "Şehir dışından gelen esnaf arkadaşlarımız oluyor, onlarla buluşuyoruz. İnsanları antikayla buluşturmayı, bunu sevdirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımızı düşünüyoruz çünkü önceden emekliler, yaşlılar gelirdi. Şu anda 18-25 yaş aralığı bu organizasyonlara ilgi duymaya başladı." dedi.
Aysel, dekor ve eşyaların satışı sırasında kıyasıya rekabetin yaşandığını belirtti.
Müzayedelerde kimi zaman sürprizlerin de yaşandığını ifade eden Aysel, şöyle konuştu:
"Müzayedelerde en çok şaşırtan şey sürprizli satışlardır. Örneğin bir arkadaşımızın 500 lira değeri olduğunu düşündüğü bir ürün vardır. Onu serbest satıştan açıp, 'Çekişme olsun' deriz. 100 liradan açarız, 2 bin liraya kadar gider. Kendisi de şok olur. Bunlar yaşadığımız bir durum. İlk zamanlara göre çok mesafe katettik. Bir ara rahatlık 5-6 bin lira edeceğini düşündüğümüz bir ürünü satışa sunduğumuzda, açılış ücretini katılımcılarımıza bıraktık. Biri hasbelkader 100 lirayla açılışı yaptı. İlgilisi yoktu, 100 liraya vermiş olduk. Bunun dışında gözümüzün önünde 1 milyon 800 bin liraya tespih de satıldı. İnanılmaz bir ilgi var. O atmosferi ve insanları yakaladık. İnsanlar seviyor ve müzayedeleri bekliyor."
- "Maç izler edasında sevinenler oluyor"
Mezatlarda dekor ve eşyalarını satışa çıkaranlardan Murat Eren Yiğilmez de Mersin'de müzayedelere ilginin çok olduğunu belirtti.
Mezatlarda eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Yiğilmez, "İnsanların bir ürünü gördüğü zaman geçmişi hatırlıyor. Onun heyecanına kapılıyor. Güzel bir an yaşıyorlar. Ona sahip olduktan sonra mutlu oluyorlar. Satışlarda zile bastı, basacak anları yaşanıyor. Gerçekten üzülen, satın aldığına çok sevinenleri görüyoruz. Bazen maç izler edasında sevinenler oluyor." diye konuştu.
- "Beğendiğimiz bir ürünü almak için elimizden geleni yapıyoruz"
Çakmak koleksiyonu yapan İbrahim Ünsal da mezatlarda geçmişin güzellerini görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.
Koleksiyon tutkunlarının müzayedeleri yakından takip ettiğini anlatan Ünsal, "Değişik, geçmişi olan, nostaljik ürünler görüyoruz. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile yakın geçmişteki eşyalar çıkabiliyor. Beğendiğimiz bir ürünü almak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Saat ve gözlük koleksiyoneri Moldovyalı Olga Ünsal ise antika ve nostaljik eşya tutkunlarının müzayedelerde güzel ve heyecanlandıran ürünlere sahip olabildiğini kaydetti.
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