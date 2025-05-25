Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi

Mersin'de nostaljik ve geleneksel dekorlar ile antika eşyaların açık artırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede koleksiyon tutkunları tatlı bir yarışa giriyor.

Kentte yaşayan yaklaşık 30 antika ve nostaljik eser esnafı, Yenişehir ilçesinde her cumartesi günü kurulan pazarda ürünlerini eski eşya meraklılarıyla buluşturuyor.

Yılın belli dönemlerinde İçel Sanat Kulübü'nün de arasında olduğu çeşitli salonlarda düzenlenen müzayedelerde, antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir araya geliyor.

Müzayedelerde, satın almak istediği ürün için uygun fırsatı yakalamak isteyenler ile beğendiği ürünü almak adına fiyat yükseltenler arasında rekabet yaşanıyor.

Nostalji tutkunu koleksiyoncuların gözdesi haline gelen müzayedelerde, tablo, saat, abajur, plak, gaz lambası, bıçak, telefon, dürbün, sürahi, bardak, tüfek, çakmak, büyüteç, vazo, kılıç, takı, süs amaçlı çeşitli figürler ile seramik, bakır ve tahta eşyalar satışa çıkarılıyor.

- Mezatlarda "sürpriz satışlar" yaşanıyor

Müzayedenin yöneticisi Koray Aysel, AA muhabirine, son yıllarda antika kültürünün ilgi görmeye başladığını söyledi.

Mersin'deki mezatların il dışından da takip edildiğini anlatan Aysel, "Şehir dışından gelen esnaf arkadaşlarımız oluyor, onlarla buluşuyoruz. İnsanları antikayla buluşturmayı, bunu sevdirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımızı düşünüyoruz çünkü önceden emekliler, yaşlılar gelirdi. Şu anda 18-25 yaş aralığı bu organizasyonlara ilgi duymaya başladı." dedi.

Aysel, dekor ve eşyaların satışı sırasında kıyasıya rekabetin yaşandığını belirtti.

Müzayedelerde kimi zaman sürprizlerin de yaşandığını ifade eden Aysel, şöyle konuştu:

"Müzayedelerde en çok şaşırtan şey sürprizli satışlardır. Örneğin bir arkadaşımızın 500 lira değeri olduğunu düşündüğü bir ürün vardır. Onu serbest satıştan açıp, 'Çekişme olsun' deriz. 100 liradan açarız, 2 bin liraya kadar gider. Kendisi de şok olur. Bunlar yaşadığımız bir durum. İlk zamanlara göre çok mesafe katettik. Bir ara rahatlık 5-6 bin lira edeceğini düşündüğümüz bir ürünü satışa sunduğumuzda, açılış ücretini katılımcılarımıza bıraktık. Biri hasbelkader 100 lirayla açılışı yaptı. İlgilisi yoktu, 100 liraya vermiş olduk. Bunun dışında gözümüzün önünde 1 milyon 800 bin liraya tespih de satıldı. İnanılmaz bir ilgi var. O atmosferi ve insanları yakaladık. İnsanlar seviyor ve müzayedeleri bekliyor."