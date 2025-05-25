Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi

        Mersin'de nostaljik ve geleneksel dekorlar ile antika eşyaların açık artırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede koleksiyon tutkunları tatlı bir yarışa giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de nostaljik ve geleneksel dekorlar ile antika eşyaların açık artırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede koleksiyon tutkunları tatlı bir yarışa giriyor.

        Kentte yaşayan yaklaşık 30 antika ve nostaljik eser esnafı, Yenişehir ilçesinde her cumartesi günü kurulan pazarda ürünlerini eski eşya meraklılarıyla buluşturuyor.

        Yılın belli dönemlerinde İçel Sanat Kulübü'nün de arasında olduğu çeşitli salonlarda düzenlenen müzayedelerde, antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir araya geliyor.

        Müzayedelerde, satın almak istediği ürün için uygun fırsatı yakalamak isteyenler ile beğendiği ürünü almak adına fiyat yükseltenler arasında rekabet yaşanıyor.

        Nostalji tutkunu koleksiyoncuların gözdesi haline gelen müzayedelerde, tablo, saat, abajur, plak, gaz lambası, bıçak, telefon, dürbün, sürahi, bardak, tüfek, çakmak, büyüteç, vazo, kılıç, takı, süs amaçlı çeşitli figürler ile seramik, bakır ve tahta eşyalar satışa çıkarılıyor.

        - Mezatlarda "sürpriz satışlar" yaşanıyor

        Müzayedenin yöneticisi Koray Aysel, AA muhabirine, son yıllarda antika kültürünün ilgi görmeye başladığını söyledi.

        Mersin'deki mezatların il dışından da takip edildiğini anlatan Aysel, "Şehir dışından gelen esnaf arkadaşlarımız oluyor, onlarla buluşuyoruz. İnsanları antikayla buluşturmayı, bunu sevdirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımızı düşünüyoruz çünkü önceden emekliler, yaşlılar gelirdi. Şu anda 18-25 yaş aralığı bu organizasyonlara ilgi duymaya başladı." dedi.

        Aysel, dekor ve eşyaların satışı sırasında kıyasıya rekabetin yaşandığını belirtti.

        Müzayedelerde kimi zaman sürprizlerin de yaşandığını ifade eden Aysel, şöyle konuştu:

        "Müzayedelerde en çok şaşırtan şey sürprizli satışlardır. Örneğin bir arkadaşımızın 500 lira değeri olduğunu düşündüğü bir ürün vardır. Onu serbest satıştan açıp, 'Çekişme olsun' deriz. 100 liradan açarız, 2 bin liraya kadar gider. Kendisi de şok olur. Bunlar yaşadığımız bir durum. İlk zamanlara göre çok mesafe katettik. Bir ara rahatlık 5-6 bin lira edeceğini düşündüğümüz bir ürünü satışa sunduğumuzda, açılış ücretini katılımcılarımıza bıraktık. Biri hasbelkader 100 lirayla açılışı yaptı. İlgilisi yoktu, 100 liraya vermiş olduk. Bunun dışında gözümüzün önünde 1 milyon 800 bin liraya tespih de satıldı. İnanılmaz bir ilgi var. O atmosferi ve insanları yakaladık. İnsanlar seviyor ve müzayedeleri bekliyor."

        - "Maç izler edasında sevinenler oluyor"

        Mezatlarda dekor ve eşyalarını satışa çıkaranlardan Murat Eren Yiğilmez de Mersin'de müzayedelere ilginin çok olduğunu belirtti.

        Mezatlarda eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Yiğilmez, "İnsanların bir ürünü gördüğü zaman geçmişi hatırlıyor. Onun heyecanına kapılıyor. Güzel bir an yaşıyorlar. Ona sahip olduktan sonra mutlu oluyorlar. Satışlarda zile bastı, basacak anları yaşanıyor. Gerçekten üzülen, satın aldığına çok sevinenleri görüyoruz. Bazen maç izler edasında sevinenler oluyor." diye konuştu.

        - "Beğendiğimiz bir ürünü almak için elimizden geleni yapıyoruz"

        Çakmak koleksiyonu yapan İbrahim Ünsal da mezatlarda geçmişin güzellerini görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

        Koleksiyon tutkunlarının müzayedeleri yakından takip ettiğini anlatan Ünsal, "Değişik, geçmişi olan, nostaljik ürünler görüyoruz. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile yakın geçmişteki eşyalar çıkabiliyor. Beğendiğimiz bir ürünü almak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Saat ve gözlük koleksiyoneri Moldovyalı Olga Ünsal ise antika ve nostaljik eşya tutkunlarının müzayedelerde güzel ve heyecanlandıran ürünlere sahip olabildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Mersin'de otomobil gasbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de otomobil gasbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'deki "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı
        Mersin'deki "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı
        Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı
        Mersin'de "Denizcilik Şenlikleri "başladı
        Mersin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Mersin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi