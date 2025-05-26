Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rusya uyruklu İ.K. idaresindeki 33 MC 9952 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda A.K'nin kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.K'nin cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü.
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