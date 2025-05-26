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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:49
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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Rusya uyruklu İ.K. idaresindeki 33 MC 9952 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda A.K'nin kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.K'nin cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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