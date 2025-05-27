Mersin'de 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Zanlının ikametinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 1 kilo 650 gram kokain, 1 kilo 80 gram esrar, 8 ruhsatsız tabanca, sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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