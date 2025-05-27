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        Mersin'de 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:19
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        Mersin'de 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlının ikametinde ve otomobilinin vites kutusundaki özel düzenekte 1 kilo 650 gram kokain, 1 kilo 80 gram esrar, 8 ruhsatsız tabanca, sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Araçtaki özel düzenekte uyuşturucu ve tabanca bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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