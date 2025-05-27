Gülnar'da çocuklar için şenlik düzenlendi

Etkinliğe Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar, öğretmenler ve veliler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, şenlikteki konuşmasında, bu tür etkinliklerin çocukların hayal dünyasını zenginleştirdiğini ve öz güvenlerini pekiştirdiğini söyledi.

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