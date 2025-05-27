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        Gülnar'da çocuklar için şenlik düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuklar için şenlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:37
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        Gülnar'da çocuklar için şenlik düzenlendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuklar için şenlik organize edildi.

        Ayşe Ecevit Masal Evi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar, yüz boyama etkinliğine katıldı.

        Müzikli gösterilerde eğlenen çocuklar, eğitici oyunlar oynadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, şenlikteki konuşmasında, bu tür etkinliklerin çocukların hayal dünyasını zenginleştirdiğini ve öz güvenlerini pekiştirdiğini söyledi.

        Etkinliğe Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar, öğretmenler ve veliler de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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