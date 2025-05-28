Gülnar Belediye Başkanı Önge, Viyana'da konferansa katıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından organize edilen konferansta dünyanın çeşitli kentlerinden 20 belediye başkanı konuşmacı olarak yer aldı.

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