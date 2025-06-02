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        Emekli memur Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 43 yıl sonra sigarayı bıraktı

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 58 yaşındaki emekli memur Yaşar Veske, kızının önerisiyle başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezinde aldığı destekle 43 yıllık sigara tiryakiliğinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:02
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        Emekli memur Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 43 yıl sonra sigarayı bıraktı
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 58 yaşındaki emekli memur Yaşar Veske, kızının önerisiyle başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezinde aldığı destekle 43 yıllık sigara tiryakiliğinden kurtuldu.

        Osmaniye'de bir üniversitenin ebelik bölümünde eğitim gören 20 yaşındaki Merve Nur Veske, staj yaptığı hastanede sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele eden kişilerin yaşadığı zorlukları babasına anlattı.

        Günde 2,5 paket sigara içen Yaşar Veske, kızının önerisiyle Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

        Merdiven çıkarken ve yürüyüş yaparken nefes almakta güçlük çeken Veske'ye ilaç tedavisi uygulandı, görevliler tarafından psikolojik destek verildi.

        Veske, bir aylık tedavi sonucunda 43 yıllık sigara tiryakiliğinden kurtuldu.

        - "Derin nefes almaya başladım"

        Emekli memur Yaşar Veske, AA muhabirine, daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

        Bağımlılıktan kurtulduktan sonra sağlığının iyiye gittiğini dile getiren Veske, "Sigara içerken nefes darlığı yaşıyordum. Bıraktıktan sonra çok rahatladım, derin nefes almaya başladım. Vücudumda da çok değişiklik oldu. Sigarayı bırakalı 1 ay oldu, çok memnunum." dedi.

        Veske, kızının anlattığı sigaraya bağlı hastalıklardan etkilendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kızıma teşekkür ediyorum, bana vesile oldu. Eskiden yürürken her 100 metrede bir dinleniyordum şimdi 4 kilometreyi rahatlıkla yürüyebiliyorum. Şimdi 11'inci kattaki evime hiç dinlenmeden inip çıkabiliyorum. 43 yıldır sigara içen birisi olarak eşimden özür dilerim çünkü 35 yıldır beni seven bir insan 35 yıldır sigara kokuma katlanmış. Sigarayı bıraktıktan sonra kokusunun farkına vardım. Sigara içen kişileri bırakmaları konusunda uyarıyorum."

        - "Sigarayı bırakması babamın enerjisine bile yansıdı"

        Merve Nur Veske de babasının sigara bağımlılığından kurtulmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Annem, abim ve ablam da babamı sigarayı bırakması için sürekli uyarıyordu. Hastanede gördüğüm hastaları babama anlattığımda bu konuda daha ikna edici oldum. Sigarayı bırakması babamın enerjisine bile yansıdı, artık hayatını daha aktif şekilde sürdürüyor." diye konuştu.

        Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli sosyal hizmet uzmanı Özmen Araman ise polikliniğe başvurmak isteyenlerin Alo 171'i ya da Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezini arayıp randevu alabileceğini belirtti.

        Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz hizmet verdiklerini anlatan Araman, "Sigara kesinlikle bırakılması gereken bir husus. Geçen yıl 2 bin kişiye ilaç desteği sağladık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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