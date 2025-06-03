Silifke'de polis ekipleri, kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Ekipler, sahte paranın nasıl ayırt edileceğine ilişkin bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Kurban satıcıları ile pazarı gezen vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı uyaran ekipler, dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.