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        Doğu Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 4 milyar doları aştı

        SERKAN AVCİ - Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den ocak-mayıs döneminde 4 milyar 106 milyon 362 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:09
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        Doğu Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 4 milyar doları aştı
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        SERKAN AVCİ - Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den ocak-mayıs döneminde 4 milyar 106 milyon 362 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024'ün ilk 5 ayında 3 milyar 981 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapan Doğu Akdeniz'deki iller, bu yılın aynı dönemindeki dış satımda 3,14'lük artış yakaladı.

        Söz konusu dönemde Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den çeşitli ülkelere 4 milyar 106 milyon 362 bin dolarlık ürün pazarlandı.

        - İhracatta ilk sırayı Hatay aldı

        Hatay'da yılın ilk 5 ayında, 2024'ün aynı aylarına göre yüzde 9,1 artışla 1 milyar 500 milyon 317 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, bölgeden en fazla dış satımın gerçekleştiği kent oldu.

        Mersin'deki firmaların yüzde 0,6 artışla 1 milyar 316 milyon 180 bin dolar ihracat yaptığı dönemde, Adana'nın ihracatı yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 228 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        - En çok artış Osmaniye'de

        Doğu Akdeniz'de ocak-mayıs döneminde dış satımda en çok artışın kaydedildiği yer Osmaniye oldu.

        Osmaniye'den 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 yükselişle 60 milyon 999 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

        - Dış ticarette öne çıkan sektörler

        Hatay'dan 5 aylık dönemdeki 891 milyon 217 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 223 milyon 116 bin dolarla yaş meyve sebze grubu, 51 milyon 496 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

        İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla öne çıkan Mersin'de ise 374 milyon 283 bin dolarlık dış satımla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu ilk sırada yer aldı. Yaş meyve sebze sektöründen 339 milyon 329 bin dolarlık ihracat yapılan kentten, 90 milyon 129 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ürünü pazarlandı.

        Adana'da 233 milyon 546 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, Osmaniye'de de 22 milyon 497 bin dolarla çelik sektörü ihracatta ilk sıra yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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