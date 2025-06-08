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        GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan kadın bulundu

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 01:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:45
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        GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan kadın bulundu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadına ulaşıldı.

        Kentte yaşayan Sevgül Barış'tan (40) gece haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.

        Aile yakınlarından alınan bilgi üzerine ekipler, Kuyuluk Tabiat Parkı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Arama faaliyetlerini sabah saatlerine kadar sürdüren ekipler, Eski Mezitli Mahallesi'ndeki Yörük çadırlarının bulunduğu bölgede kadının görüldüğü bilgisi üzerine adrese yönlendirildi.

        Kırsal alana ulaşan ekipler, bir Yörük çadırına sığınan Barış'ı buldu.

        Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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