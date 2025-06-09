Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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