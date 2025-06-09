Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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