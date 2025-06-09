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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:55
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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