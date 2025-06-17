Mersin'de üzerinden otomobil geçen çocuk ağır yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinden otomobilin geçen 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinden otomobilin geçen 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 33 KY 846 plakalı otomobil, Narlıkuyu Mahallesi'nde A.N.K'nin kullandığı 33 VRS 52 plakalı motosiklete çarptı.
Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan A.N.K'nin üzerinden geçti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.