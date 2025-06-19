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        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:46
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        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Doğancılar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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