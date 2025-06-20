Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den öğrencilere tatilde kitap okuma tavsiyesi

        Gülnar Belediye Başkan Fatih Önge, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den öğrencilere tatilde kitap okuma tavsiyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gülnar Belediye Başkan Fatih Önge, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

        Önge, yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindiğini hatırlattı.

        İlçede 3 bin 349 öğrenci ve 379 öğretmenin büyük özveriyle bu dönemi geride bıraktığını belirten Önge, "Öğrencilerimize, yaz tatilinde bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını öneriyorum." ifadesini kullandı.

        Önge, eğitim sürecine katkı sunan öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, belediye olarak yaz boyunca öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup aile...
        Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup aile...
        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele ge...
        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele ge...
        Bozyazı'da çini sergisi açıldı
        Bozyazı'da çini sergisi açıldı
        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya veda ziyareti
        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya veda ziyareti
        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Mersin'de gencin "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin doktor tutukla...
        Mersin'de gencin "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin doktor tutukla...