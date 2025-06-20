Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi
Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste arama yapan ekipler, yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirdi.
Ekipler, M.E, F.S, A.E. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E, F.S. ve A.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Ç. serbest bırakıldı.
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