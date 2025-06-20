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        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi

        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:44
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        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi
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        Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste arama yapan ekipler, yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirdi.

        Ekipler, M.E, F.S, A.E. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E, F.S. ve A.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Ç. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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