Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven için veda programı düzenlendi

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına tayin olan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına tayin olan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven için veda programı düzenlendi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Güven'in özverili çalışmalar yaptığını söyledi.

        Güven'e ilçenin huzur ve güvenliği için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür eden Topsakaloğlu, yeni görevinde başarı diledi.

        Topsakaloğlu, konuşmasının ardından Güven'e plaket verdi.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Anamur Müftülüğü ekipleri sınava giren öğrencilere ikramda bulundu
        Anamur Müftülüğü ekipleri sınava giren öğrencilere ikramda bulundu
        Gülnar'da "Nefes" adlı oyun sahnelendi
        Gülnar'da "Nefes" adlı oyun sahnelendi
        Samsun Vali Yardımcılığına atanan Bozdemir'e veda yemeği
        Samsun Vali Yardımcılığına atanan Bozdemir'e veda yemeği
        Edirne'de bir tırda 18 kilogram kokain ele geçirdi
        Edirne'de bir tırda 18 kilogram kokain ele geçirdi
        TIR'da 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 tutuklama
        TIR'da 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 tutuklama
        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı