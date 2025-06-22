Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven için veda programı düzenlendi

Programa İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı da katıldı.

Güven'e ilçenin huzur ve güvenliği için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür eden Topsakaloğlu, yeni görevinde başarı diledi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına tayin olan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven için veda programı düzenlendi.

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