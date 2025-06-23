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        Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:25
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        Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

        Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Törende en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

        Çocukları kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden Ayşin Keskin'e de hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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