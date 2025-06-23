Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.
Çocukları kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden Ayşin Keskin'e de hediye verdi.
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