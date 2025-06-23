Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Çocukları kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden Ayşin Keskin'e de hediye verdi.

Törende en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

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