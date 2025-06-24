Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli ürün ele geçirildi

Adreste son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi'ndeki depoda denetim yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme imha edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.