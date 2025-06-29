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        Mersin Aydıncık'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:17
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        Mersin Aydıncık'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Aydıncık-Gülnar kara yolu Hacıbahattin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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