Anamur Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı
Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru, görevine başladı.
Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru, görevine başladı.
İlçeye gelen Duru, Hükümet Konağı'nın girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Personelle selamlaşan Duru, göreve başladı.
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