Mersin'de drift yapan 4 sürücüye 52 bin 531 lira ceza kesildi

Sürücülere "Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme", "Trafik işaret ve levhalarına uymama", "Drift yapma" ve "Ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurma" maddelerinden 52 bin 531 lira ceza verildi.

Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 4 sürücüye 52 bin 531 lira ceza uygulandı.

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