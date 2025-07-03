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        Mersin'de karısını tüfekle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

        Mersin'de eşini tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa mahkemeye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:24
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        Mersin'de karısını tüfekle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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        Mersin'de eşini tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa mahkemeye sunuldu.

        Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin ile öldürülen Seher Aktekin'in yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın önceki celsede eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü komşunun, iddiaları kabul etmediğine yönelik yazılı beyanını okudu.

        Aktekin'in "Yaşadıklarımı ben bilirim. Yalan söylüyorlar" ifadesine karşılık mahkeme başkanı, "Daha neyi ısrar ediyorsun? 'Çocuklar benim değil' dedin. DNA testi yaptırdık. O konulara artık giremezsin." dedi.

        - Öldürülen kadının yüzde 99 oranında hamile olduğu belirlendi

        Esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 99 oranında iki haftalık gebe olduğu değerlendirilen eşini öldüren sanığın, "hamile eşe karşı kasten öldürme "suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Müşteki avukatları ise mütalaaya "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" maddelerinin de eklenmesini talep etti. Maktulün yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

        Mütalaaya ilişkin konuşan sanık Bekir Aktekin, "Çok pişmanım. Yemin ederim böyle bir şey olmasını istemezdim. Her gün çocuklarımla konuşurken ciğerim parçalanıyor." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

        Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay ve dava süreci

        Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evde 20 Haziran 2024'te eşi Seher Aktekin'i tüfekle ateş ederek öldüren Bekir Aktekin tutuklanmıştı.

        Aktekin'in başka suç nedeniyle bulunduğu cezaevinden 14 Haziran 2024'te tahliye olduğu öğrenilmişti.

        Sanık hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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