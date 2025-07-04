Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Açıklamada, anlaşmanın camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temenni edildi.

Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.

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