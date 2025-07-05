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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:48
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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, bazı şüphelilerin faizle para verdikleri müştekilerin taşınır ve taşınmaz mallarını tehdit yoluyla kendi üzerlerine devraldıkları, imzalatılan senetler karşılığında icra takibi başlattıkları ve 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Mersin merkez ve Anamur ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde, 97 senet, 32 tapu, müştekilere ait 16 satış sözleşmesi, 2 POS cihazı, vekaletname, 250 mermi, 299 bin lira, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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