Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Çalışmada, bazı şüphelilerin faizle para verdikleri müştekilerin taşınır ve taşınmaz mallarını tehdit yoluyla kendi üzerlerine devraldıkları, imzalatılan senetler karşılığında icra takibi başlattıkları ve 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.