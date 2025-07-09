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        Mersin'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:52
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        Mersin'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada H.B. (35), Y.B. (38), Ö.Ç. (20) ve H.Ş. (22) bıçakla, D.A.U. (22) ise darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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