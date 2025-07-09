Mersin'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgada H.B. (35), Y.B. (38), Ö.Ç. (20) ve H.Ş. (22) bıçakla, D.A.U. (22) ise darp sonucu yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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