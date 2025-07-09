Mersin'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada H.B. (35), Y.B. (38), Ö.Ç. (20) ve H.Ş. (22) bıçakla, D.A.U. (22) ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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