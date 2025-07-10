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        Mersin'de taksinin motosikletliye çarparak mobilya mağazasına girmesi kamerada

        Mersin'de bir taksinin motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra mobilya mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:07
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        Mersin'de taksinin motosikletliye çarparak mobilya mağazasına girmesi kamerada
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        Mersin'de bir taksinin motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra mobilya mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mezitli ilçesi Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 T 0729 plakalı ticari taksi, motosiklet sürücüsü Ö.B'ye çarptı.

        Daha sonra taksi, kapalı olan bir mobilya mağazasının camını kırıp içerideki eşyalara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle mağazada hasar oluştu.

        Öte yandan, otomobilin mağazaya girmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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