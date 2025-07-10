Mersin'de taksinin motosikletliye çarparak mobilya mağazasına girmesi kamerada

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra taksi, kapalı olan bir mobilya mağazasının camını kırıp içerideki eşyalara çarparak durabildi.

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