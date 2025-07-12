Anamur Kaymakamı Duru'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, bölgede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, bölgede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.
Duru ve beraberindekiler, ziyarette, tarım işçilerinin konakladığı alanlardaki barınma, hijyen ve içme suyu temini gibi konularda incelemede bulundu.
İşçilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Duru, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Duru, ilçedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlayan mevsimlik tarım işçilerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.
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