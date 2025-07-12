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        Anamur Kaymakamı Duru'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, bölgede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:36
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        Anamur Kaymakamı Duru'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret
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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, bölgede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

        Duru ve beraberindekiler, ziyarette, tarım işçilerinin konakladığı alanlardaki barınma, hijyen ve içme suyu temini gibi konularda incelemede bulundu.

        İşçilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Duru, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Duru, ilçedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlayan mevsimlik tarım işçilerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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