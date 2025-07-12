Anamur Kaymakamı Duru'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

Duru, ilçedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlayan mevsimlik tarım işçilerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Duru ve beraberindekiler, ziyarette, tarım işçilerinin konakladığı alanlardaki barınma, hijyen ve içme suyu temini gibi konularda incelemede bulundu.

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