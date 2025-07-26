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        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 08:23
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        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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