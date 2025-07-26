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        Mersin'de evinde tabancayla vurulan anne ve kızı hayatını kaybetti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zanlı, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:11
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        Mersin'de evinde tabancayla vurulan anne ve kızı hayatını kaybetti
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zanlı, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla vurarak öldürdü.

        Gündoğdu Mahallesi'nde gece saatlerinde aile yakınlarının evine giden Ö. Çınar, henüz belirlenemeyen nedenle yanındaki tabancayla yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'e (56) ateş etti.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Söylemez'in hayatını kaybettiği, kızının ise ağır yaralandığı belirlendi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Aygül Çınar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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