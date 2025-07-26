Mersin'de evinde tabancayla vurulan anne ve kızı hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Söylemez'in hayatını kaybettiği, kızının ise ağır yaralandığı belirlendi.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde gece saatlerinde aile yakınlarının evine giden Ö. Çınar, henüz belirlenemeyen nedenle yanındaki tabancayla yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'e (56) ateş etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zanlı, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla vurarak öldürdü.

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