        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke ilçesinde zeka oyunları turnuvası düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında zeka oyunları turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:24
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü'nde ilk, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen turnuvaya 90 öğrenci katıldı.

        Öğrencilerin zeka ve strateji becerilerini sergilediği turnuvada, Gazipaşa İlkokulu'ndan Çınar Yaşar, Atatürk Ortaokulu'ndan Kıvanç Erdem Tomruk ve Silifke Anadolu Lisesi'nden Esmanur Demir birinci oldu.

        Dereceye giren çocuklara ödüllerini, Kaymakam Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu verdi.

