Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ile 1 helikopter yer almış ve 403 adrese baskın düzenlenmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 351'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.