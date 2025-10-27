Silifke'de kadın motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi

Programda sürücülere güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.