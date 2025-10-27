Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke'de kadın motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi

        Mersin'de polis ekiplerince kadın motosiklet sürücülerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:50
        Silifke'de kadın motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi
        Mersin'de polis ekiplerince kadın motosiklet sürücülerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazi Mahallesi'ndeki pazar alanında yapılan eğitime Silifke Kadın Motosiklet Kulübü üyeleri katıldı.

        Programda sürücülere güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

        Ekipler, teorik ve uygulamalı eğitimde katılımcılara uyarılarda bulundu.

