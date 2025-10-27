Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası hayatını kaybetti
Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi yaşamını yitirdi.
İstanbul'da bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Verdi, hayatını kaybetti.
Emekli emniyet müdürü Verdi'nin cenazesinin, yarın Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.
Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
