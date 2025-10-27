Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:10
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılını kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in sonsuza dek payidar olmasının, gençliğin donanım ve birikimine bağlı olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Bizler de gençliğimizin, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

